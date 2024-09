Gusttavo Lima deve retornar para o Brasil até quinta-feira (26) para cumprir agenda de shows

Informações foram confirmadas pelo advogado do artista, que ressaltou que viagem para os Estados Unidos foi planejada

Thiago Alonso - 24 de setembro de 2024

Justiça do Pernambuco determinou prisão de Gusttavo Lima. (Foto: Reprodução/Instagram)

O cantor Gusttavo Lima, que está em Miami desde segunda-feira (23), deve retornar ao Brasil até nesta quinta-feira (26), para cumprir uma agenda de shows. As informações foram divulgadas pelo advogado do sertanejo, Cláudio Bessas, ao UOL.

Segundo a defesa, o dono do hit “Ficha Limpa” — que está sendo investigado por lavagem de dinheiro envolvendo uma casa de apostas — deve subir aos palcos na sexta-feira (27), em Marabá e no sábado (28), em Parauapebas, ambas no Pará.

Por conta disso, o cantor deve voltar para o país dois dias antes, em preparação para as apresentações que ocorrem no fim de semana.

O advogado reiterou que Gusttavo ainda está em Miami juntamente com a família, em uma viagem que ele definiu como “planejada”, descartando boatos de que o sertanejo teria “fugido” do Brasil após o mandado de prisão emitido contra ele.

Por fim, Cláudio Bessas afirmou que o artista saiu do país a trabalho, uma vez que trataria de negócios nos Estados Unidos.

O cantor saiu de um aeroporto de São Paulo, na madrugada da segunda-feira (23), horas antes da juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), emitir o pedido de prisão preventiva.

Em tempo

Em meio a uma polêmica envolvendo um mandado de prisão preventiva, Gusttavo Lima teve o pedido de habeas corpus negado, na tarde desta terça-feira (24), pelo desembargador Ricardo Paes Barreto, da 4ª Câmara Criminal do Recife.

Contudo, momentos depois, mesmo com a solicitação recusada, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão do TJPE, revogou o pedido de detenção do cantor, além de também derrubar outras medidas cautelares, como a de eventual porte e posse de arma de fogo.