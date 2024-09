Homem é encontrado morto dentro de casa e reviravolta no caso é supreendente

Vítima foi encontrada já em óbito, com severas marcas de espancamento

Davi Galvão - 24 de setembro de 2024

Imagem mostra homem deitado no chão de residência (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 42 anos, foi presa nesta segunda-feira (23), após ter feito uma denúncia à Polícia Militar (PM), alegando que o irmão havia tido a residência invadida e sido brutalmente espancado e assassinado, em Nerópolis, região Metropolitana de Goiânia. Acontece que, após investigações, a Polícia Civil passou a suspeitar de uma reviravolta no caso.

Chegando ao local, os militares encontraram o portão da residência derrubado e, após conversar com a irmã e adentrarem na residência, encontraram o corpo da vítima em um dos quartos, já em óbito, com severas marcas de pancadas provocadas por um pedaço de pau, que estava próximo ao homem.

A Polícia Civil (PC) foi acionada e, analisando imagens de câmeras de segurança nas proximidades, conseguiram flagrar o momento no qual quatro homens, armados com pedaços de madeira, arrombam o portão da residência e entram no local.

Na filmagem, ainda é possível ver quando os suspeitos fogem do local e qual carro usam para empreender fuga.

A partir destas informações, a PC deu início à busca pelo automóvel, conseguindo localizá-lo estacionado na garagem de uma residência – quando um dos suspeitos tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi capturado.

O homem confessou ter participado da ação, mas somente levando os outros envolvidos até o local do crime, sem parcela de culpa no espancamento.

Ele ainda teria revelado que, na verdade, o pedido teria partido da irmã da vítima, que tinha a intenção de aplicar um “corretivo” no irmão, por ele ter supostamente agredido a mãe, no último domingo (22).

A Polícia Militar (PM) chegou a receber um chamado no domingo, por conta dessas agressões, mas não localizou a vítima no dia.

Diante dos fatos, a mulher e um dos integrantes foram encaminhados até a delegacia. As autoridades ainda buscam os outros envolvidos no crime.