Justiça revoga pedido de prisão de Gusttavo Lima

Desembargador responsável pela decisão é o mesmo que mandou liberar influenciadora Deolane Bezerra

Augusto Araújo - 24 de setembro de 2024

Gusttavo Lima teve pedido de prisão revogado. (Foto: Reprodução)

O desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), revogou o pedido de prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima, na tarde desta terça-feira (24). A informação foi revelada primeiro pela CNN.

Também foi suspensa a apreensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, bem como de eventual porte de arma do artista.

O magistrado é o mesmo responsável pela soltura da influenciadora Deolane Bezerra, emitida na noite desta segunda-feira (23).

Em um primeiro momento, o pedido de habeas corpus dos advogados do cantor foi negado pelo desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do TJPE.

Isso porque o pedido teria sido feito em horário de plantão judicial, ainda na noite de segunda-feira (23) e não havia extrema urgência na solicitação, que deveria ser enviada novamente em expediente normal.

Assim, o caso foi encaminhado para o relator, que tomou a decisão pela recepção do habeas corpus e revogou a prisão preventiva.