Vice-presidente do UB de Anápolis declara apoio a Márcio Corrêa

Zé Caixeta expôs a divisão dentro do partido na disputa pela Prefeitura de Anápolis

Pedro Hara - 24 de setembro de 2024

Márcio Corrêa com integrantes do Sindicato Rural. (Foto: Reprodução)

O vice-presidente municipal do União Brasil (UB) e presidente do Sindicato Rural de Anápolis, Zé Caixeta, declarou apoio à candidatura de Márcio Corrêa (PL) à Prefeitura de Anápolis.

A reunião que selou o apoio de Zé Caixeta ao candidato do PL foi realizada na última segunda-feira (23). O evento também contou com a presença do mandatário do Sistema Faeg/Senar e ex-deputado federal José Mário Schreiner.

O UB é o partido de Eerizania Freitas, candidata a prefeita de Anápolis. A declaração do presidente do Sindicato Rural expõe a divisão interna no partido entre aqueles que apoiam a indicada do prefeito Roberto Naves (Republicanos) e o suplente de deputado federal.