Após quase 1 mês internado, morre homem que foi atropelado enquanto atravessava a rua

Motorista chegou a ser preso em flagrante após o ocorrido, que chocou a população goiana

Thiago Alonso - 25 de setembro de 2024

Vítima estava internada desde o dia do acidente. (Foto: Reprodução)

Morreu na manhã desta quarta-feira (25), Junior Pereira da Silva, de 46 anos. Ele estava internado há 26 dias no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia.

O homem deu entrada na unidade de saúde após sofrer um acidente no dia 30 de agosto, em Inhumas, município localizado na Região Metropolitana da capital.

No dia do ocorrido, a vítima na rua estava acompanhada de um amigo quando um carro invadiu a pista e o atropelou. Com o impacto, Junior ficou com um grave sangramento na cabeça.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, a qual constatou um politraumatismo e o encaminhou às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O motorista do veículo, por sua vez, foi preso em flagrante logo após o ocorrido.

Já a vítima precisou ser transferida para o HUGOL, onde ficou internada até esta quarta-feira (25), quando foi a óbito.