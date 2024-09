Contrato para construção da nova sede da Câmara de Anápolis é assinado

Obra vai custar R$ 31,4 milhões e previsão é que seja entregue em até um ano

Pedro Hara - 25 de setembro de 2024

Contrato foi assinado com a Gonar Engenharia. (Foto: Ismael Vieira)

A Prefeitura de Anápolis assinou o contrato com a Gonar Engenharia, empresa vencedora da licitação para a construção da nova sede da Câmara Municipal.

A duração do acordo é de 12 meses, com valor de R$ 31,4 milhões. O prédio do Legislativo será construído em uma área de 14 mil m², no Residencial Cerejeiras, região Leste da cidade.

O projeto prevê a construção de 28 gabinetes, além do Plenário Teotônio Vilela, que terá uma área superior a 1 mil m², e dois novos mini auditórios.

A nova sede será dividida em dois andares, com 3,6 mil m² no térreo e 2,5 mil m² no piso superior. A obra será realizada com a utilização de alvenaria em blocos ou painéis de concreto, o que garantirá a execução em até 12 meses.

Atualmente a Câmara de Anápolis funciona em um prédio alugado na Avenida Jamel Cecílio, no Bairro Jundiaí.