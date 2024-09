Goiás é o estado mais digital do Brasil

Publieditorial - 25 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Quando o assunto é tecnologia, o Governo de Goiás não poupa esforços para facilitar a vida dos cidadãos. O Estado investe pesado para empregar novas ferramentas, que oferecem agilidade e acessibilidade para os serviços públicos. Muitos deles estão disponíveis a apenas um clique de distância, como o agendamento para o Vapt Vupt, a delegacia virtual e a prova de vida digital.

Esse compromisso com a modernização levou o estado a ser reconhecido como o mais digital do país, segundo a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC). A entidade avaliou a qualidade dos serviços online oferecidos pelos governos de todo o país.

Goiás ficou à frente dos estados do Rio de Janeiro (2º), Piauí (3º), Rio Grande do Sul (4º) e Bahia (5º). Um dos destaques é a consulta ao boletim médicos de pacientes da rede pública de saúde, a partir do número do prontuário e senha. O serviço está disponível no Portal Expresso e já ultrapassa 400 mil logins.

A tecnologia está ao alcance de todos!

– Portal Expresso

– Delegacia Virtual

– Aplicativo Mulher Segura

– Agendamento Online para Vapt Vupt

– Serviços do Detran

– Prova de Vida Digital

– Solicitação de medicamentos de alto custo

– Consulta ao boletim médico de pacientes