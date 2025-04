Governo de Goiás prevê mais de R$ 500 milhões em investimentos na Educação em 2025

Com mais de R$ 1,5 bilhão já aplicados desde 2019, Seduc projeta 170 novas licitações para obras em unidades escolares por todo o estado

Publieditorial - 23 de abril de 2025

Governo de Goiás deve investir mais de R$ 500 milhões para construção de novas unidades escolares, reforma e ampliação de espaços e cobertura ou instalação de quadras esportivas. (Foto: Seduc Goiás)

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), deve investir mais de R$ 500 milhões na Educação em 2025. A projeção para este ano inclui a realização de 170 licitações para construção de novas escolas, além de reformas, ampliações e instalação de coberturas em quadras esportivas nas unidades da rede estadual. Desde 2019, o governo já destinou mais de R$ 1,5 bilhão ao setor, consolidando uma política de modernização da infraestrutura escolar em todos os municípios goianos.

Os novos projetos são planejados com previsão orçamentária definida, garantindo a execução dentro do cronograma. O objetivo é tornar as obras céleres, com foco nas entregas. Não há atraso nos pagamentos das medições, o que agiliza o processo e dá mais segurança às empresas executoras.

Os projetos são elaborados por uma equipe multiprofissional que avalia cada detalhe técnico e estrutural, assegurando o uso responsável dos recursos públicos e a criação de ambientes escolares mais inclusivos, modernos e acolhedores. A lista de processos licitatórios aptos a receber propostas é atualizada semanalmente e está disponível no portal da Seduc Goiás. (goias.gov.br/educacao).

Celeridade

As licitações seguem um modelo ágil e rigoroso, observando todas as normas legais. Cada obra licitada conta com cronograma detalhado e acompanhamento técnico, com foco na eficiência e na entrega de espaços escolares mais bem estruturados para estudantes, professores e colaboradores.

As obras que estão sendo licitadas englobam reformas e ampliações; demolições de escolas de placa e construção de blocos em alvenaria; construção de quadras cobertas e retomadas de obras rescindidas. As ações são realizadas em diversos municípios de Goiás.