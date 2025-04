Anápolis receberá evento ‘Cartas do Vô Chico’ com entrada gratuita

Voltado para todas as idades, o espetáculo une teatro, dança e números circenses em uma narrativa lúdica e emocionante

Gabriella Licia - 16 de abril de 2025

Espetáculo infantil ‘Cartas do Vô Chico’. (Foto: Reprodução)

A Catavento Companhia Circense chega em Anápolis com o espetáculo infantil ‘Cartas do Vô Chico’, em apresentação única no dia 25 de abril, no Teatro Municipal.

E a melhor parte? entrada é gratuita, e os ingressos podem ser retirados pela plataforma Sympla.

Voltado para todas as idades, o espetáculo une teatro, dança e números circenses em uma narrativa lúdica e emocionante.

A história acompanha Lúcia Valentina, uma jovem de 15 anos que encontra cartas antigas escritas por seu avô, Chico, desaparecido de forma misteriosa anos antes. A partir dessas mensagens, ela embarca em uma jornada fantástica pelas memórias do avô e suas aventuras em um circo itinerante.

Com trilha sonora original e atmosfera mágica, Cartas do Vô Chico propõe uma imersão em cidades encantadas, misturando emoção e fantasia em uma experiência sensorial que promete encantar crianças e adultos.

Local: Teatro Municipal de Anápolis

Data: 25 de abril (quinta-feira)

Horário: 19h30

Entrada gratuita – retirada de ingressos neste link.

A circulação do espetáculo pelo Estado de Goiás faz parte de um projeto contemplado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Edital de Circo nº 06/2024, operacionalizado pelo Governo de Goiás e pela Secretaria de Estado da Cultura.

Veja a imagem!