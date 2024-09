Perseguição policial: preso em Anápolis pai que atirou contra adolescente por não aceitar namoro com a filha

Situação teria começado em Vianópolis

Gabriella Pinheiro - 25 de setembro de 2024

Homem ameaça namorado de filha com arma. (Foto: Reprodução)

Inconformado pelo início do relacionamento da própria filha, um pai, de 39 anos, se revoltou e ameaçou um adolescente, de 16 anos, com direito a disparos de arma de fogo, na terça-feira (24). A situação, que começou em Vianópolis, se escalou para uma perseguição policial pelas ruas de Anápolis, onde o caso teve fim.

Tudo teria começado por volta das 18h, quando o suspeito adentrou em uma loja de aparelhos celulares, que fica na Avenida Eng. Calil Elias Neto, em Vianópolis, e deu início a ação.

Ao ver o armamento, a vítima teria corrido da loja, mas foi perseguida pelo suposto autor, que chegou a efetuar um disparo, em via pública, na direção do adolescente, que conseguiu escapar e não foi atingido. O suspeito deixou o local na sequência, em uma Toyota Hilux.

Após a confusão, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi chamada e deu início as diligências para localizar o suposto autor. Durante um patrulhamento na Avenida Brasil Sul, em Anápolis, os militares localizaram o veículo.

Apesar das ordens de parada, o condutor desobedeceu e evadiu do local em alta velocidade, dando início a uma perseguição policial. Para conter o suposto autor, os policiais atingiram o pneu do carro, impossibilitando a fuga.

Questionado, ele confessou o ocorrido e informou que a arma usada estaria no carro, mas apresentou outra, na tentativa de enganar os policiais.

Durante uma busca veicular, foi encontrada, em baixo do banco traseiro, o armamento usado, carregado com 7 munições. Tanto o suspeito, quanto as armas e caminhonete foram encaminhados até a Central de Flagrantes.