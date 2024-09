Últimos dias para se inscrever em processo seletivo da Goinfra com salários de R$ 9 mil

Oportunidades contemplam profissionais de nível superior e contam com carga horária de 40h semanais

Thiago Alonso - 25 de setembro de 2024

Processo seletivo será realizado em etapas. (Foto: Divulgação)

Está chegando ao fim o prazo para se inscrever no processo seletivo da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Ao todo, são disponibilizadas 18 vagas para diferentes áreas, com salários que ultrapassam os R$ 9 mil.

As oportunidades são destinadas exclusivamente a profissionais de nível superior e contam com carga horária de até 40h semanais.

Os interessados devem se inscrever até a próxima terça-feira (1º), quando o período se encerra. As inscrições devem ser realizadas pelo Portal de Seleção do Governo de Goiás, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 70.

No entanto, é necessário cumprir uma série de requisitos, que incluem: ter registro no respectivo conselho de graduação, ter idade mínima de 18 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” e experiência profissional de, no mínimo, um ano na área.

Os candidatos serão avaliados em duas etapas, sendo elas análise de títulos e uma entrevista, que deve ser realizada entre 29 de outubro e 1º de novembro.

Confira todas vagas ofertadas:

Arquiteto – Pleno (05)

Engenheiro Agrimensor – Pleno (01)

Engenheiro Eletricista – Pleno (04)

Engenheiro Mecânico – Pleno (03)

Engenheiro Civil – Área I (02)

Engenheiro Civil – Área II (02)

Engenheiro Civil – Área III (01)

Para mais informações, leia o edital.