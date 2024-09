Anápolis terá Dia D de vacinação antirrábica neste sábado (28); veja os locais

Ao todo, serão montados quase 70 postos de imunização em diferentes pontos da cidade

Thiago Alonso - 26 de setembro de 2024

Cachorro sendo vacinado. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Os pais e mães de pets de Anápolis têm um encontro marcado neste sábado (28), com mais uma edição do Dia D de Vacinação Antirrábica — também conhecida como a “Raiva”, doença infecciosa viral que atinge cães e gatos.

A ação será realizada em diferentes pontos da cidade, com postos de imunização sendo montados em postos de saúde, escolas estaduais e municipais, Centros de Educação Infantil (CEI), Corpo de Bombeiros do Jardim América e no Instituto Federal de Goiás (IFG).

O atendimento, que ocorrerá em quase 70 unidades espalhadas regionalmente, será realizado das 08h às 17h. Além disso, a Prefeitura mantém quatro postos fixos de vacinação.

Ao longo da semana, o serviço deverá continuar em unidades de vigilância em Zoonoses de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, e na Faculdade Anhanguera no mesmo período, das 13h às 18h.

A Faculdade Fama também estará realizando atendimentos de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h, enquanto a UniEVANGÉLICA oferece o serviço das 14h às 17h.

Um dos requisitos para a aplicação é que os tutores levem os cães com coleiras e guias. Para os mais agressivos, também é recomendada a focinheira.

Para os felinos, a orientação é que os gatos sejam levados em caixas de transporte adequadas, prevenindo possíveis acidentes, tanto para os bichos quanto para outros tutores presentes no local, assim como para as equipes de vacinação.

A expectativa é que, neste ano, a campanha vacine aproximadamente 47.200 animais até o final de 2024.

Veja a lista completa de locais na publicação abaixo: