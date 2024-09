Anapolina encontra lagarta dentro de pacote de milho enquanto comia: “muito nojento”

Ao Portal 6, consumidora afirmou que sempre compra produtos da mesma marca e se surpreendeu com o corpo estranho

Thiago Alonso - 27 de setembro de 2024

Cliente se surpreendeu ao encontrar inseto. (Foto: Arquivo Pessoal)

Imagine consumir quase por inteiro um produto e, já no final, encontrar uma lagarta dentro do pacote. Essa cena inusitada — e quase enojante — foi registrada por uma moradora de Anápolis, na última quinta-feira (26).

Ao Portal 6, a jovem, que preferiu não se identificar, contou que comprou o pacote de milho da marca Fugini em uma mercearia no bairro Maracanã, como sempre faz.

“Tenho o hábito de comprar esse milho no pacotinho pelo menos umas duas vezes na semana, já é habitual”, disse, em entrevista.

Contudo, ao abrir o produto, que estava lacrado, e comer mais da metade do alimento, a cliente se deparou com uma lagarta.

“Fui comendo normalmente até que chegou um certo ponto em que peguei a colher e vi que tinha uma coisa estranha. Quando me aproximei para ver mais de perto, era uma lagarta. Na hora que vi, fiquei chocada, achei super nojento”, contou, indignada.

Depois disso, a anapolina chegou a entrar em contato com a fabricante por meio de um canal no WhatsApp, sendo respondida logo em seguida em uma mensagem na qual a empresa solicitava uma série de informações sobre o relato.

Esperando ter o problema resolvido, a consumidora preencheu todos os dados, mas não obteve nenhum tipo de resposta, nem mesmo um “ok” pelo registro do caso.

“Foi bem nojento, não consegui comer mais nada. Depois disso, nunca mais compro nada dessa marca”, apontou, revoltada.

Resposta

Diante dessa situação, o Portal 6 tentou entrar em contato com a Fugini Alimentos, fabricante do produto, para tentar entender o ocorrido. No entanto, até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno. O espaço segue aberto para eventuais pronunciamentos.