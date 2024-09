Criança de 3 anos morre afogada em tanquinho de lavar roupas enquanto brincava de se esconder

Ausência da pequena foi notada por familiares, que a encontraram já sem vida

Gabriella Pinheiro - 27 de setembro de 2024

Imagem mostra um tanquinho de lavar roupa. (Foto: Reprodução)

Uma criança, de apenas 03 anos, identificada como Isabel Francisca de Jesus, morreu na noite de quinta-feira (26), após se afogar em um tanquinho de lavar roupas no Setor Jardim Arco Verde, em Anápolis.

Tudo aconteceu no momento em que a pequena brincava com outras crianças e, possivelmente na tentativa de se esconder durante o jogo, entrou no tanquinho sem que os adultos percebessem.

Minutos depois, familiares notaram o sumiço da vítima e, ao procurá-la, encontraram-na inconsciente dentro do tanquinho. A informação foi dada pelo coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Tiago Carrijo, à Rádio São Francisco FM.

Ao verem a cena, familiares foram até o batalhão da Polícia Militar (PM) em busca de socorro. Na sequência, socorristas da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu compareceram ao local.

Por aproximadamente 30 minutos, a equipe médica realizou manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), mas sem sucesso e o óbito foi confirmado.

Uma guarnição se deslocou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pediátrica para encerramento dos protocolos médicos.