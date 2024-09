Governo de Goiás divulga lista de ganhadores de R$ 200 mil da Nota Fiscal Goiana; veja nomes

No total, 158 pessoas foram contempladas na quinta-feira (26)

Davi Galvão - 27 de setembro de 2024

Programa Nota Fiscal Goiana sorteia premiações para moradores. (Foto: Divulgação/ Secretaria da Economia)

O morador de Aparecida de Goiânia Aldrovando dos Santos foi o grande vencedor do sorteio da Nota Fiscal Goiana realizado nesta quinta-feira (26) e conseguiu levar para casa o prêmio de R$ 50 mil.

Além de Aldrovando, outros 157 consumidores de 36 municípios também conquistaram os demais prêmios: três de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500, totalizando R$ 200 mil sorteados.

A relação completa com o nome de todos os sorteados pode ser visualizada no site do programa.

Para participarem dos próximos sorteios, os interessados devem acessar a plataforma da Nota Fiscal Goiana, selecionar a opção “Cadastrar-se” e preencher as informações solicitadas.

Feito isso, o consumidor deve colocar o CPF nos momentos de compra. Ao chegar no valor de R$ 100, o participante tem direito a um bilhete, para participar da iniciativa.