Partiu cinema? Confira os principais destaques das telonas em Aparecida de Goiânia

Filmes dos mais variados gêneros fazem parte da programação

Ruan Monyel - 27 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação/Universal Pictures/Cinecolor Filmes/FilmNation)

Se você está em busca de uma boa sessão de cinema, Aparecida de Goiânia está com uma programação recheada de grandes lançamentos! Com opções que vão de produções repletas de ação a emocionantes dramas, as telonas da cidade estão prontas para oferecer entretenimento de qualidade para todos os gostos.

Seja você fã de suspense, terror, comédia ou romance, não faltam opções para curtir com toda a família, com os amigos ou até mesmo sozinho. Confira a lista com os principais destaques e corra para garantir os ingressos.

Os fãs da cultura coreana já têm o que curtir neste fim de semana: o anime “Look Back” está em cartaz na cidade. Na trama, duas estudantes com personalidades completamente opostas compartilham o mesmo sonho e desejam ser reconhecidas como criadoras de mangás.

Mas, por compartilharem o mesmo objetivo, uma competição é traçada entre as duas, que fazem parte do clube de desenho da escola. Porém, grandes surpresas podem mudar a vida das adolescentes. O filme promete uma linda jornada de autodescoberta e aperfeiçoamento. Veja o trailer:

Já para aqueles que preferem um bom suspense e muita tensão, o filme “Não Fale o Mal” é a escolha perfeita. No longa, que é a versão americana do francês “Speak No Evil”, uma família passa férias na Europa e é convidada por outro casal para conhecer sua casa de campo.

Na tentativa de fugir da rotina e salvar o casamento, eles aceitam o convite, mas o que era para ser um fim de semana de descanso acaba se transformando em uma batalha pela própria vida, uma vez que os anfitriões possuem comportamentos perturbadores. Assista à prévia:

Outro grande destaque é “Pacto de Redenção”, cuja trama gira em torno de um assassino de aluguel que é diagnosticado com uma rara doença que afeta sua memória, ocasionando a perda das lembranças.

Mas antes de se esquecer de tudo, o criminoso pretende se reconectar com o filho, que está sendo procurado por um crime. Em meio a isso, a jornada em busca de redenção se transforma em uma batalha contra o tempo e agentes federais. Veja o trailer:

Para curtir com toda a família, não faltam opções. Os filmes “Os Fantasmas Ainda Se Divertem”, “Divertida Mente 2”, “Meu Malvado Favorito 4”, “Princesa Adormecida”, “Juvenal e o Dragão” e “A Menina e o Dragão” são produções que vão encantar os pequenos e levar os adultos de volta à infância.

Fechando a programação com chave de ouro, os títulos “Silvio”, “Deadpool & Wolverine”, “É Assim Que Acaba”, “Transformers: O Início”, “Vovó Ninja”, “Passagrana” e “A Forja” estão com sessões abertas.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!