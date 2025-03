Justiça de Anápolis garante indenização de mais de R$ 20 mil para madrinha que perdeu casamento

Além de perder a cerimônia, ela teve a bagagem extraviada, sem reaver os pertences

Davi Galvão - 30 de março de 2025

Aeroporto de Goiânia. (Foto: Infraero/Divulgação)

Após um atraso no voo, uma passageira processou a TAM Linhas Aéreas S/A e garantiu na Justiça uma indenização de mais de R$ 20 mil.

Isso porque a cliente, em decorrência do atraso, perdeu a cerimônia de casamento de uma amiga, onde seria madrinha, além de ter tido a bagagem extraviada, sem que os pertences fossem encontrados até o momento.

A decisão foi do juiz da 1ª Vara Cível de Anápolis, que fixou uma indenização de R$ 12 mil por danos morais e R$ 6.751,76 por danos materiais, considerando a falha na prestação do serviço e o impacto do ocorrido na vida da passageira.

Conforme relatado na ação, um atraso de 30 minutos no primeiro trecho da viagem fez com que a passageira perdesse a conexão para Goiânia, obrigando-a a esperar por horas no aeroporto.

Além da falta de assistência material, ela ainda enfrentou o extravio da mala ao chegar ao destino.

A empresa argumentou que o atraso foi causado por fatores operacionais e de tráfego aéreo, caracterizando caso fortuito, e contestou a perda da bagagem.

No entanto, o magistrado rejeitou a defesa, destacando que os motivos alegados fazem parte do risco da atividade aérea e que a empresa não comprovou ter prestado o suporte necessário à cliente, conforme prevê a regulamentação da ANAC.