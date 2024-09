Segredo para deixar as roupas brancas como novas (assim fica mais fácil)

Essa misturinha vai direto na máquina e recupera o brilho das peças em apenas uma lavagem

Ruan Monyel - 27 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@lanedicasereceitas)

Quem não gostaria de deixar as roupas brancas como novas, não é mesmo? Mas, se você já está cansado de métodos que não funcionam, está no lugar certo.

Existe um segredo que, embora simples, é completamente eficaz no cuidado com as peças brancas, recuperando o brilho e removendo a sujeira.

Essa misturinha milagrosa é fácil de fazer, vai direto na máquina de lavar e recupera suas roupas em apenas uma lavagem, sem grandes esforços.

Quem cuida dos afazeres domésticos sabe o quanto as dicas podem ser valiosas, principalmente quando envolvem a limpeza das roupas brancas.

Algumas peças, mesmo com todos os esforços, parecem impossíveis de limpar, mas existe uma misturinha que vai acabar com esse problema.

A dica, publicada em um perfil no Instagram (@lanedicasereceitas), viralizou rapidamente e foi aprovada por diversos internautas através dos comentários.

Para fazer, é muito simples: comece colocando as roupas brancas e peças domésticas diretamente na máquina de lavar.

Depois, em um recipiente, coloque 150 ml de água morna, a quantidade habitual de sabão em pó e 100 ml de detergente de coco.

Misture tudo muito bem até diluir os ingredientes e, então, adicione três colheres de água oxigenada volume 40 e mexa mais um pouco.

Agora, coloque a mistura no dispenser da máquina de lavar, adicione um pouco de amaciante e jogue três colheres de bicarbonato de sódio diretamente nas roupas brancas.

Por fim, deixe as peças baterem no ciclo de lavagem normal e, prontinho, o resultado é instantâneo: suas roupas ficarão limpas e cheirosas. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edilane Carvalho (@lanedicasereceitas)

