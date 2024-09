Conheça cachoeira com formato inusitado que está se tornando a nova queridinha dos viajantes em Goiás

Destino é apenas para os mais corajosos, já que é necessário fazer uma escalada e assinar um termo de conhecimento dos demais perigos

Isabella Valverde - 28 de setembro de 2024

Cachoeira Caracol está localizada na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. (Foto: Reprodução/Instagram/@complexoriocaldeira)

Localizada na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, uma cachoeira tem chamado a atenção dos turistas por ter um formato um tanto peculiar.

A Cachoeira Caracol foi assim batizada por ter um formato único, que se assemelha ao casco do animal.

A formação diferenciada e atrativa foi gerada por dobras geológicas, além da erosão causada pela ação da água no solo argiloso entre as camadas de metasiltito.

O destino é apenas para os mais corajosos, já que para chegar até lá, é necessário fazer uma escalada. Para isso, foi colocada uma escadinha de ferro nas rochas, sendo ainda oferecido equipamento de segurança para os aventureiros.

A Cachoeira Caracol faz parte do Complexo de Cachoeiras Rio Caldeira, que permite uma verdadeira experiência para os turistas, contando também com as cachoeiras Pedrão e Walkyrias 1 e 2.

Devido às movimentações tectônicas que resultam nas cachoeiras e piscinas naturais, o local possui grande valor científico e educativo, além de proporcionar aos visitantes paisagens exuberantes.

Como o ponto pode apresentar certos riscos, como “cabeças d’água”, pedras soltas e escorregadias, animais peçonhentos, entre outros, é necessário assinar um termo de conhecimento para entrar.

Além disso, os visitantes precisam pagar uma taxa e o acesso só é permitido com um guia credenciado.

O complexo fica aberto ao público de quinta a terça-feira, das 09h às 17h.