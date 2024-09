Durante reunião familiar, jovem se revolta e mata padrastro a pauladas em Goiás

Vítima e suspeito teriam começado discussão, que logo se intesificou

Gabriella Pinheiro - 28 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/ Google Street View)

O que era para ser um momento de descontração familiar se transformou em tragédia após um jovem, de 19 anos, matar o próprio padrastro, de 39 anos, a pauladas, em Leopoldo de Bulhões, na tarde deste sábado (28).

O caso aconteceu em torno das 15h, no setor Vila Nossa Senhora Aparecida, quando os envolvidos, juntamente com a mãe do suposto autor, tio e irmã, estavam reunidos na área da residência.

Em um dado momento, a vítima, que estava sentada no sofá, e o suspeito iniciaram uma discussão. O motivo do bate-boca não foi revelado.

De repente, o jovem pegou o cabo de uma pá que estava no quintal, foi na direção do padrasto, e desferiu um golpe na cabeça dele, chegando a quebrar o objeto.

Um dos familiares teria tentado impedir a agressão, mas foi ameaçado pelo jovem com o pedaço de madeira, e teve que correr para dentro da residência para fugir.

Após a ação, o suspeito evadiu em direção à uma mata próxima. A Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no endereço.

No local, militares iniciaram as diligências para encontrar o suspeito nas imediações da mata e conseguiram localizá-lo. Ele ainda tentou fugir, pulando uma cerca, mas foi impedido pelos policiais.

Questionado, o jovem confessou ter desferido uma paulada na cabeça do suspeito durante uma discussão entre ele e a vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado e compareceu no local para a retirada do corpo. Todos os envolvidos foram encaminhados até a Central de Flagrantes de Anápolis para os procedimentos de praxe, assim como o objeto usado para o crime.