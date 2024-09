Homem é preso após esconder chocolate dentro da cueca e tentar sair de supermercado em Anápolis

Segurança do local percebeu a ação e agiu rapidamente quando viu que o suspeito sequer passou pelo caixa

Isabella Valverde - 28 de setembro de 2024

Câmeras de segurança do local flagraram toda a ação. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 44 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (27), após ser flagrado furtando quatro barras de chocolate em um supermercado localizado no Setor Central de Anápolis.

Conforme mostram as imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, o suspeito discretamente pega os itens e os esconde na cueca.

Ao ver o que estava acontecendo, o segurança aguardou para garantir que o homem passaria pelo caixa para pagar os R$ 25,96, o que não aconteceu.

Assim, o suspeito foi abordado do lado de fora do mercado, confessando a prática do crime.

A Polícia Militar (PM) foi então acionada e o homem foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes.