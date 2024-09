Lexa diz que tenta resolver sozinha dívida que divide com MC Guimê: ‘Não acho justo’

Dívida é referente a uma compra de um imóvel em Alphaville em 2016

Folhapress - 28 de setembro de 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora Lexa falou neste sábado (28) nas redes sociais sobre as tentativas de resolução da dívida que divide com o funkeiro e ex-BBB MC Guimê. “Eu já tento acordo há anos, só que eu tento acordo sozinha. Essa dívida é minha sozinha? Não”, disse artista sobre suposta ausência do ex-marido no processo.

A dívida é referente a uma compra de um imóvel em Alphaville em 2016 por parte do funkeiro no valor de R$ 2,2 milhões. Conforme os proprietários, Guimê teria deixado de pagar cerca de R$ 777 mil.

Em 2023, a Justiça determinou que Lexa deveria arcar com a dívida milionária. O Tribunal de Justiça de São Paulo interpretou que ela tem responsabilidade pela dívida do cantor por ter com ele união universal de bens. Mesmo com a separação após o caso de importunação sexual no BBB 23, a cantora não realizou a partilha dos bens.

Agora, os proprietários da mansão voltaram à Justiça para cobrar dos dois o valor de R$ 5,1 milhões por danos materiais pelo mau uso da propriedade. Dentre as alegações estão um grafite numa das paredes e o descaso com a piscina, que ficou com a água esverdeada.

“Esse imbróglio da casa já vem se estendendo há muito tempo. Eu já tento acordo há anos, só que eu tento acordo sozinha. Essa dívida é minha sozinha? Não. Essa dívida nem era minha. Porque quando esse contrato foi fechado, nem em São Paulo eu morava. Eu morava no Rio de Janeiro. Eu não assinei, eu nem conheço essas pessoas, não conheço os credores. Mas como eu casei, essa dívida que era do meu ex, acabou mudando para mim também”, comentou Lexa nos stories do Instagram neste sábado.

Ela disse que os proprietários chegaram a aceitar um acordo, mas, quando enviou a proposta, recebeu uma contraproposta, pedindo mais dinheiro. “Eu falei, beleza, então vamos nessa proposta. Ah não, agora queremos mais. Tô sozinha, tentando resolver um super problema. É sempre esse diálogo do mais e mais e mais. Só que eu não acho justo eu pagar sozinha, tá? Não acho nem pouco, eu nem conheço essas pessoas, eu nunca toquei na mão dessas pessoas, eu nunca assinei esse contrato. Eu só fui convidada para pagar.”

Lexa afirmou ser a única tentando resolver. “Vocês acham certo eu pagar sozinha por isso? Vocês acham certo? Quando tá perto do acordo ser fechado, as pessoas quererem mais o tempo inteiro, e aí o que que acontece? O valor vai aumentando com o passar do tempo.”

“Eu tento acordo há anos. Há anos. Eu só fico vendo meu nome sair na mídia e lendo um monte de barbaridade de pessoas que não tem noção do que tá acontecendo e acham que eu tenho que me ferrar sozinha. Maneiro. Legal. Enquanto a outra pessoa lá não mexe com isso aqui pra tentar resolver”, falou, em referência ao ex-marido.