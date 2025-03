Anitta cita ‘motivos pessoais inesperados’ e cancela show no Coachella

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Anitta, 31, anunciou, nesta quinta-feira (20), o cancelamento de seu show no Coachella 2025, que aconteceria em abril.

Anitta citou “motivos pessoais inesperados” para cancelar sua apresentação no festival. “Eu estava realmente ansiosa para estar no Coachella neste ano, mas devido a motivos pessoais e inesperados, não poderei me apresentar”, escreveu em postagem nas redes sociais.

Funkeira agradeceu ao festival pelo convite e compreensão pelo cancelamento. “Sou realmente grata ao Coachella pelo convite, por sua compreensão e pelo apoio contínuo”.

Ela também disse que deseja retornar ao festival em outra ocasião. “Espero ter a oportunidade de me juntar a todos vocês no futuro e compartilhar esse momento especial juntos”.

Anitta faria sua segunda apresentação no Coachella neste ano. A brasileira se apresentou no festival pela primeira vez em 2022 e levantou o púbico com uma playlist recheada de funks.

Coachella não anunciou quem vai se apresentar no lugar de Anitta. Neste ano, o festival vai acontecer nos dias 11, 13, 18 e 20 de abril, na Califórnia, nos Estados Unidos. As atrações principais do evento são Lady Gaga, Post Malone e Green Day.