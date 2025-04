Zezé di Camargo e Graciele perdem processo para influencer, mas pedido inusitado pode mudar a conclusão

Casal havia entrado com ação judicial contra a influenciadora, após ela usá-los como exemplo de infidelidade

Natália Sezil - 31 de março de 2025

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda. Influenciadora Vanessa de Oliveira. (Foto: Reprodução)

O cantor Zezé di Camargo e a esposa dele, Graciele Lacerda, perderam a ação judicial proposta contra uma influenciadora que havia utilizado o casal como exemplo de infidelidade.

O processo corria desde julho de 2024, quando Vanessa de Oliveira postou um vídeo nas redes sociais apontando que, antes de serem um casal, os dois eram amantes – o que teria durado dez anos.

A jovem vende cursos de relacionamento na internet e, na ocasião, teria sugerido que o vínculo amoroso do sertanejo se mantinha devido ao “segredo das amantes”, que ela dizia ensinar nos cursos.

Fotos do casal, inclusive, teriam sido incluídas em postagens patrocinadas pela influenciadora no Facebook.

Em resposta, Zezé alegou que a publicação manchou a reputação dele e fez com que Graciele perdesse um contrato, por conta da repercussão.

Junto à Justiça de São Paulo, o pedido era de que o sertanejo e a esposa recebessem R$ 200 mil de indenização, a título de danos morais, além de que as postagens fossem excluídas das redes sociais.

Apesar disso, nenhuma das solicitações foi atendida. O entendimento jurídico foi de que que, embora as afirmações pudessem desagradar os autores, não tinham gravidade suficiente para justificar a indenização.

O caso foi compreendido como liberdade de expressão, uma vez que as informações mencionadas já seriam de conhecimento geral, já que Zezé di Camargo é uma figura pública.

Diante disso, o casal foi condenado a pagar pelos custos do processo e pelos honorários advocatícios, fixados pelo juiz em 10% do valor da ação – o equivalente a R$ 20 mil.

Pode haver reviravolta

Apesar da decisão da Justiça, ainda pode haver uma reviravolta no processo, por conta de uma proposta feita pela influenciadora ao sertanejo, por meio das redes sociais.

Em uma postagem no Instagram, ela menciona que maio marca um ano desde que “os animais vítimas da enchente do RS encontram-se acorrentados e sem chance de saírem do lugar”.

Por isso, ela alega que rejeitará o pagamento fixado se o cantor a ajudar a divulgar a adoção de vários cães, que serão levados a outros estados para que isso aconteça.

