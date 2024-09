Procon revela valores dos preços da gasolina e etanol em Anápolis

Pesquisa realizada pelo Procon comparou diferença nos valores dos combustíveis no município

Paulo Roberto Belém - 28 de setembro de 2024

Fiscais do Procon Anápolis em atuação (Foto: Divulgação)

O Procon de Anápolis realizou uma visita em 16 postos de combustíveis de Anápolis e constatou uma variação de R$ 0,50 no litro do etanol vendido nos estabelecimentos. O levantamento foi realizado entre segunda-feira (23) e quarta-feira (25).

Na pesquisa, o combustível foi encontrado entre R$ 3,69 e R$ 4,19 – variação de 13,55% – sendo maior do que a diferença da gasolina vendida no município.

A gasolina comum variou de R$ 5,79 (preço mínimo) a R$ 6,29 (preço máximo), com uma oscilação de 8,64%. Já a aditivada apresentou flutuação menor, de 8,35%, sendo encontrada a preços que vão de R$ 5,99 (mais baixo) a R$ 6,49 (mais alto).

O diesel comum teve uma oscilação de 9,14%, com o consumidor pagando R$ 5,58 (pelo preço mínimo) a R$ 6,09 (pelo preço máximo). O óleo diesel S-10 foi encontrado por R$ 5,69 (menor custo), a R$ 6,19 (maior custo), variação de 8,79%.

O órgão também alerta que pode haver diferença no preço se o litro do combustível for pago à vista ou nos cartões. Se pago no crédito, por exemplo, foi verificado cobrança a mais entre R$ 0,05 a R$ 0,20.

Devido a diferença, o Procon orienta que o consumidor pesquise, exija nota fiscal e peça testes de qualidade, caso queira atestar a procedência dos produtos.