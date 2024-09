Saiba quem é Ruby, cantora brasileira que namora ator de ‘As Branquelas’

Notícia veio à tona agora, mas romance acontece há nove meses

Folhapress - 28 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/ Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora brasileira Ruby e o ator norte-americano Marlon Wayans, conhecido por ter sido um dos protagonistas do filme “As Branquelas”, estão namorando. A notícia veio à tona agora, mas o romance acontece há nove meses, de acordo com a própria artista, que diz nunca ter tentado esconder o relacionamento.

Ruby é cantora e compositora, mora nos Estados Unidos, mas nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela lançou recentemente seu primeiro álbum, “Atitude”, que traz músicas com participações de outros artistas, como “Tudo Meu”, ao lado de Rincon Sapiência. Seu sucesso mais ouvido no Spotify é “Quero Mermo”, gravada com BK e Papatinho.

Nesta sexta-feira (27), ela postou um vídeo nos stories beijando Marlon Wayans e escreveu: “meu preto”. Mais tarde, ao abrir uma caixinha de perguntas e ser questionada sobre namorar o ator de “As Branquelas”, ela confirmou. “Loucura, né? Eu assisti esse filme e agora namoro com o cara. Doideira”, falou no Instagram.

Não demorou muito para que a notícia chegasse aos jornais e portais de entretenimento. Neste sábado (28), Ruby reagiu à repercussão. “Eu acordei e vi minha cara em tudo quanto é lugar. Desde que eu me relaciono com o Marlon, eu sempre postei foto com ele. A galera que me segue aqui já sabe que eu estou com ele desde o começo do ano.”

“A primeira coisa que eu fiz, dobrando meu joelho, foi orar. Falei: ‘Jesus, me dê sabedoria pra lidar com essa situação’. Porque eu sei que essa exposição vai trazer muitas pessoas boas, mas vai trazer pessoas também que vão estar me olhando com um olhar de julgamento, de tentar buscar algum defeito”, falou.

Ela comentou o fato do ator ter 52 anos –ela tem 26. “Sim, gente, meu namorado tem 52 anos e um rostinho de 30. Eu fico passada”, brincou.

Por fim, Ruby disse querer ser conhecida por sua música, não pela pessoa com quem namora. “Eu só peço que vocês que estão chegando aqui no perfil, que não me conhecem, tenham respeito com a minha história e com o meu relacionamento. […] Eu não coloco ele nesse pedestal de falar, ah, ele é um ator, ele é famoso. Para mim ele é o Marlon, uma pessoa humilde, com os princípios iguais aos meus. Uma pessoa com um coração lindo, que foi o que me conectou a ele.”