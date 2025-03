Marvvila tranquiliza fãs após acidente de carro com sua equipe antes de show

A cantora Marvvila, 25, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs após um acidente automobilístico envolvendo sua equipe de músicos e produção na noite desta sexta-feira (21). Eles estavam a caminho de um show em Muriaé, Minas Gerais, quando um caminhão bateu na van do grupo.

A ex-participante do BBB 23 não estava no veículo, mas acompanhou de perto o ocorrido. “Não estava na van. Quem estava no veículo era a minha equipe e, graças a Deus, foi um livramento. Um susto mesmo, mas estão todos bem. Um caminhão perdeu o controle e bateu feio na van da minha equipe”, disse ela nos stories do Instagram.

Marvvila comentou o alívio por ninguém ter se machucado. “O problema todo foi a carretinha que estava atrás, levando os equipamentos… A carretinha ficou destruída, mas isso é o de menos. O importante é que toda a equipe está bem, e eu estou feliz pelo livramento.”

Ela também desabafou com o público presente no show sobre o susto.” Vamos ser felizes e agradecer a Deus por esse livramento.”