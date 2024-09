UFG está com mais de 600 vagas abertas para estudantes de graduação

Oportunidades são destinadas para candidatos que tenham interesse em ingressar em 2025

Thiago Alonso - 29 de setembro de 2024

(Foto: Secom/UFG-Reprodução)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) divulgou um novo processo seletivo para preenchimento de 629 vagas em cursos de graduação nos Campus de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Cidade de Goiás.

As oportunidades são destinadas para candidatos que tenham interesse em ingressar no primeiro e segundo semestre letivo de 2025.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 07 e 29 de outubro, por meio do site do Instituto Verbena, na aba do Portal do Candidato.

Também serão realizadas seleções por meio de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), levando em consideração provas aplicadas durante o período de 2014 a 2023.

Para determinados cursos, como o de Música, serão realizadas etapas extras nos formatos presencial e remoto, entre os dias 02 e 04 de dezembro.

Para mais informações, leia o edital.