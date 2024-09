Onde assistir Flamengo x Corinthians pela Copa do Brasil na quarta-feira (02)

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das semifinais do torneio, buscando contornam situação complicada que vivem

Augusto Araújo - 30 de setembro de 2024

Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (02) pela Copa do Brasil. (Foto: Adriano Fontes – CRF / Rodrigo Coca – SCCP)

Buscando um alento da situação complicada em que vivem, Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (02), pelas semifinais da Copa do Brasil.

A bola vai rolar a partir das 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Esta será a primeira partida do Rubro-Negro após a demissão do treinador Tite, mesmo com uma vitória de 1 a 0 diante do Athletico na última rodada do Brasileirão.

Dessa forma, o ex-jogador Filipe Luís, ídolo e treinador do sub-20 do time carioca, irá assumir interinamente a equipe para o confronto.

Vindo também em uma fase turbulenta, o Timão tem encontrado nas copas um alívio da situação perigosa em que vive no Campeonato Brasileiro.

No duelo mais recente, o Corinthians foi derrotado pelo São Paulo por 3 a 1, em jogo disputado pelo Brasileirão. Assim, ele se encontra na 17ª posição do torneio, dentro da zona de rebaixamento para a Série B.

Pela TV aberta, a Rede Globo fará a transmissão da partida. Já pelos canais de assinatura, Sportv e Premiere, pelo sistema de pay-per-view, também vão repercutir o confronto.

Por fim, as plataformas online Amazon Prime Video e Globoplay vão transmitir o jogo por meio das mídias digitais.

Os fãs também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelos sites Placar UOL e Globo Esporte.