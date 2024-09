TRE-GO muda mais de 100 seções em três Zonas Eleitorais de Goiânia; confira as mudanças

Principais mudanças ocorreram em áreas como Campinas, Centro e Setor Universitário

Pedro Hara - 30 de setembro de 2024

Pessoa votando na urna eletrônica. (Foto: Divulgação/TSE)

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) alterou o local de votação de mais de 100 seções de votação nas 1ª, 2ª e 147ª Zonas Eleitorais de Goiânia.

As informações foram divulgadas na última sexta-feira (27) e as principais mudanças ocorreram em áreas como Campinas, Centro e Setor Universitário.

As alterações também podem ser conferidas pelo aplicativo e-Título e pelo site do TRE-GO. Confira as mudanças por Zona Eleitoral.

Goiânia – 1ª Zona Eleitoral:

Seção: Todas

Antigo local: Colégio Lyceu de Goiânia

Novo local: Colégio Prevest

Antigo local: Faculdade Araguaia – Unidade Centro Rua 18, Nº 81, Setor Central

Novo local: Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França

Antigo local: PUC Área II (Ciências Exatas e Computação)

Novo local: PUC Área I – Escola de Ciências Médicas e da Vida

Antigo local: PUC Área II (Ciências Exatas e Computação)

Novo local: PUC – Área IV – Escola de Ciências Sociais e da Saúde

Antigo local: PUC Área III (Artes e Arquitetura)

Novo local: PUC – Área IV – Escola de Ciências Sociais e da Saúde

Antigo local: PUC Área II (Ciências Exatas e Computação)

Novo local: PUC Área IV

Antigo local: PUC Área III (Artes e Arquitetura)

Novo local: PUC Área I – Escola de Ciências Médicas e da Vida

Goiânia – 2ª Zona Eleitoral:

Seção: 48, 49 e 50

Antigo local: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Novo local: Escola Estadual Nhanhá do Couto

Antigo local: Centro de Reabilitação do INSS

Novo local: Colégio Ânima (Antigo Colégio Pardal)

Antigo local: Escola Cordel Encantado

Novo local: Escola Centro Oeste

Endereço: R. M, nº 94 – St. Centro Oeste, Goiânia – GO, 74550-132

Antigo Local: Colégio Anglo de Campinas

Novo local: Centro de Ensino em Período Integral Professor Pedro Gomes

Antigo local: Colégio Lions Clube de Goiânia – Sul

Novo local: CEPI Professora Lousinha de Carvalho (Setor Crimeia Oeste) – Correa Viana

Antigo local: Centro de Ensino em Período Integral Presidente Castello Branco

Novo local: Escola SESI Campinas

Antigo local: Escola Municipal Rosa Martins Perim

Novo local: Escola Municipal Professora Lousinha

Antigo local: Colégio Vetrus

Novo local: Colégio Princípios – Unid. Campinas

Antigo local: Colégio Estadual Assis Chateaubriand

Novo local: Colégio Santa Clara

Goiânia – 147ª Zona Eleitoral: