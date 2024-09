Truque para deixar a roupa esticada sem precisar usar o ferro de passar

Aprenda técnica bombada na internet que ensina como fazer isso de forma rápida e prática

Magno Oliver - 30 de setembro de 2024

(Foto: Captura de tela/ Instagram/ @comerrezarviajar)

Num futuro muito próximo, a sociedade usará roupas amassadas de forma tão natural que o ferro de passar finalmente será extinto da face da terra, não é mesmo?

Porém, enquanto isso ainda não é realidade, um truque simples pode ajudar a deixar as roupas esticadas e sem amassados.

Técnica rápida e prática que funciona em diferentes tipos de tecido viralizou nas redes sociais e virou febre entre os internautas.

Truque para deixar a roupa esticada sem precisar usar o ferro de passar

O perfil no Instagram da @comerrezarviajar viralizou na internet trazendo um tutorial que ajudou muita gente com problema de roupa amassada sem precisar usar ferro.

Com apenas um borrifador, um pouco de amaciante e água, ela fez a mágica acontecer e transformou peças amassadas em lisas num piscar de olhos.

Itens para fazer a dica:

– Borrifador;

– 100ml de amaciante;

– 100 ml de água.

Preparo da mistura

Você vai pegar o borrifador e colocar metade água dentro e mais metade de amaciante. No vídeo, eles orientam que pode usar álcool no lugar da água também

Em seguida, borrife a solução a uma distância de 20 a 30 centímetros da peça, sem encharcar o tecido. Depois, estique a roupa suavemente com as mãos, alisando os amassados.

Depois da borrifada, a solução vai secando e o tecido começa a ficar visivelmente liso e sem as terríveis marcas de amassados.

Isso acontece porque o amaciante de roupas relaxa as fibras da peça e permite que voltem à sua forma original sem precisar usar o calor para isso.

Essa técnica é muito útil para pessoas que têm uma rotina agitada ou mora em locais sem fácil acesso a um ferro de passar.

Além disso, o uso do borrifador com amaciante deixa as roupas mais perfumadas, criando uma sensação de frescor e limpeza.

Confira o vídeo completo da dica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marjorie Farias | Viagens | Gastronomia | RJ (@comerrezarviajar)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!