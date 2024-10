Imagens mostram mulher fugindo de namorado após ser esfaqueada dentro de apartamento no Centro de Goiânia

Suspeito buscou abrigo na casa do irmão, em outra cidade, mas foi encontrado

Davi Galvão - 01 de outubro de 2024

Câmeras registraram o momento de agonia. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada ao fim da tarde desta segunda-feira (30), em Goiânia, após uma mulher, de 53 anos, ter sido esfaqueada pelo companheiro, de 55, que fugiu do local do crime.

Em imagens das câmeras de segurança do local, é possível ver a vítima saindo apressada do apartamento, onde há dois meses mora com o suspeito, já sangrando em grande volume, tentando estancar um corte no pescoço, com o namorado a seguindo e tentando puxá-la de volta, ao que ela resiste.

O companheiro então volta ao apartamento, mas logo em seguida, sai novamente para tentar alcançar a mulher, que desce as escadas rapidamente, tentando escapar. Durante esses momentos, alguns vizinhos também aparecem abrindo a porta, para conferir o que estava acontecendo.

Após descer as escadas, testemunhas relataram que o agressor teria fugido, sentido Praça Cívica.

As autoridades chegaram ao local e se depararam com a vítima cercada por moradores do condomínio, na calçada, e de imediato já deram início aos primeiros socorros, para tentar conter o sangramento.

A mulher foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), onde deu entrada em estado grave.

No apartamento do casal, a polícia também encontrou uma faca que pode ter sido utilizada para a prática do crime.

Após as diligências no local, as autoridades passaram a procurar pelo suspeito. Após informações de que ele poderia estar escondido na residência do irmão, em Nerópolis, a Polícia Militar (PM) foi até o local e teve êxito em localizá-lo. O homem foi então conduzido até a delegacia e segue à disposição do Judiciário.