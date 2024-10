Matheus Ribeiro é o candidato que mais gastou com conteúdos impulsionados nas redes sociais

Gastos com serviço entre os postulantes ao Executivo de Goiânia, Anápolis e Aparecida somam pouco mais de R$ 1 milhão

Pedro Hara - 01 de outubro de 2024

Matheus Ribeiro, candidato do PSDB à Prefeitura de Goiânia. (Foto: Diogo Fleury)

Com informações do DivulgaCand, Rápidas apurou que, entre os candidatos às prefeituras de Goiânia, Anápolis e Aparecida, Matheus Ribeiro (PSDB) foi o que mais gastou com conteúdos impulsionados nas redes sociais.

Concorrendo na capital, Matheus gastou R$ 400 mil com vídeos e publicações. O valor é quase o dobro do segundo colocado no ranking geral, Sandro Mabel (UB), que desembolsou R$ 202 mil.

Dos cinco candidatos em Anápolis, três tiveram gastos com impulsionamento. Quem lidera é Márcio Corrêa (PL), que despendeu R$ 70 mil. Antônio Gomide (PT) vem em seguida, com R$ 58,4 mil, e Hélio da Apae (PSDB), com R$ 6,4 mil, também pagaram pelo serviço.

Rápidas apurou que Eerizania Freitas (UB) também gastou com as ferramentas, mas os valores ainda não foram lançados no DivulgaCand.

Já em Aparecida de Goiânia, Professor Alcides (PL) gastou R$ 108 mil para ampliar o alcance de vídeos e publicações. Leandro Vilela (MDB) desembolsou R$ 70 mil, enquanto Willian Panda (PSB) não teve gastos.

Ao todo, os gastos dos 15 candidatos nas três cidades somam pouco mais de R$ 1 milhão. Confira por cidade o ranking de quem mais gastou com impulsionamento nas redes sociais:

Goiânia

Matheus Ribeiro (PSDB) – R$ 400 mil

Sandro Mabel (UB) – R$ 202 mil

Rogério Cruz (SD) – R$ 40 mil

Vanderlan Cardoso (PSD) – R$ 40 mil

Fred Rodrigues (PL) – R$ 40 mil

Adriana Accorsi (PT) – R$ 7 mil

Professor Pantaleão (UP) – não gastou para impulsionar conteúdo

Anápolis

Márcio Corrêa (PL) – R$ 70 mil

Antônio Gomide (PT) – R$ 58,4 mil

Hélio da Apae (PSDB) – R$ 6,4 mil

Eerizania Freitas (UB) – não gastou para impulsionar conteúdo

José de Lima (PMB) – não gastou para impulsionar conteúdo

Aparecida de Goiânia