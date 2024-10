6 profissões que correm o risco de serem eliminadas pela inteligência artificial

Pesquisa identificou cargos no mercado de trabalho com forte potencial de extinção

Magno Oliver - 02 de outubro de 2024

(Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil)

De acordo com levantamento científico do McKinsey Global Institute, até 2030, cerca de 14% dos trabalhadores ao redor do mundo poderão precisar de uma mudança de carreira. Assim, algumas profissões podem estar entrando em extinção.

Dessa forma, a justificativa do estudo se dá por conta da digitalização, da robótica e os avanços da inteligência artificial.

1. Operários industriais

A área da indústria está passando por automação e os robôs já estão tomando os lugares dos humanos nas áreas de trabalho das linhas de montagem e produção. A IA generativa agora está acelerando esse processo.

2. Profissionais de entrada de dados

Com o avanço da tecnologia de reconhecimento de voz e da automação de processos, por exemplo, a demanda por digitadores está diminuindo bastante. Muitas tarefas que antes exigiam entrada manual de dados estão sendo automatizadas, tornando essa profissão cada vez menos relevante para o mercado.

3. Representantes de atendimento ao cliente

A forma de atender e dar suporte ao cliente tem mudado bastante. Isso por conta da popularização de chatbots e das inteligências artificiais. O uso dessas tecnologias tem ajudado empresas a facilitarem e oferecerem suporte ao cliente.

4. Caixas de varejo

Com o avanço da automação e a popularização dos sistemas de autoatendimento, a demanda por caixas de supermercado está diminuindo. Muitas lojas estão investindo em tecnologia para agilizar o processo de pagamento, reduzindo a necessidade de mão de obra humana.

5. Operadores de telemarketing

Com o avanço da inteligência artificial e dos chatbots, muitas empresas estão substituindo os atendentes de telemarketing por sistemas automatizados de atendimento. Assim, isso não apenas reduz os custos operacionais, mas também melhora a eficiência e a qualidade do serviço ao cliente.

6. Motoristas de caminhão

Por fim, O surgimento de aplicativos de transporte, como Uber e Lyft, está mudando drasticamente o mercado de trabalho para motoristas. Com a conveniência e a economia oferecidas por esses serviços, a demanda por motoristas tradicionais está acabando, ameaçando a existência dessa profissão.

