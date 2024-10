Motorista de ônibus foge após atropelar e matar estudante, em Goiás

Adolescente ainda estava de uniforme e com a mochila escolar no momento do acidente

Thiago Alonso - 02 de outubro de 2024

Ônibus colidiu com a bicicleta. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de apenas 16 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus coletivo, na tarde desta quarta-feira (02), no município de Águas Lindas de Goiás, localizado no Entorno do Distrito Federal (DF).

Na ocasião, a vítima, que estava com uniforme escolar e mochila, pedalava pelo bairro Mansões Pôr do Sol, quando foi atingida pelo veículo.

Depois do ocorrido, o motorista fugiu do local sem prestar socorro ao adolescente, que já estava inconsciente.

Assim, uma viatura da Polícia Militar (PM) se encaminhou até o endereço, solicitando apoio do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que constataram o óbito.

Diante disso, a mãe da vítima precisou ser chamada, chegando em poucos minutos até a via e recolhendo os pertences do estudante.