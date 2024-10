Placa chama atenção de motoristas: “somente os burros e idiotas inventam nomes para os anjos”

Mensagem faz parte de uma série de "retaliações" de padre que foi desligado da Igreja Católica

Thiago Alonso - 02 de outubro de 2024

Placa polemizou com religião. (Foto: Denilson Boaventura/Portal 6)

Motoristas que passam pelo distrito de Miranápolis, em Anápolis, tem se deparado com placas curiosas e para lá de ácidas, instaladas na região da Estância Vale Verde.

Dentre elas, uma chamou a atenção dos anapolinos — especialmente os católicos — com dizeres um tanto quanto polêmicos.

“Somente os burros e idiotas inventam nomes para os anjos”, diz o letreiro, que acompanha a imagem de um jumento utilizando vestes de um padre, além de expressar um grande sorriso com óculos escuros.

A prática é fruto das desavenças de Divino Antônio Lopes, conhecido também como Padre Toninho, com o já falecido Dom Manoel Pestana Filho.

No ano de 2001, o então missionário havia se envolvido em diversas confusões e desentendimentos com a Diocese de Anápolis e com o bispo, sendo expulso em seguida.

Não contente com a retaliação, o religioso se concentrou em deferir diversas acusações à crença desde então.