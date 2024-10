Câmeras de segurança mostram momento exato que homem furta loja de carros em Anápolis

Suspeito conseguiu levar notebooks, celular e até relógio

Gabriella Pinheiro - 03 de outubro de 2024

Homem furta loja em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Por cerca de 17 minutos, um homem – não identificado – conseguiu invadir uma loja de carros, localizada na Cidade Jardim, em Anápolis, e furtar diversos objetos na madrugada desta quinta-feira (03). Toda a cena foi registrada por câmeras de segurança.

Conforme as imagens, em torno de 02h, é possível ver quando o suspeito, que trajava uma blusa branca de manga longa, chapéu e estava com rosto coberto, passa em frente ao comércio com um carrinho de supermercado e arromba a porta com uma chave de fenda.

Na sequência, ele adentra o estabelecimento e consegue levar diferentes produtos, enquanto se arrasta pelo chão na tentativa de não disparar o alarme.

Para se ter uma ideia, o criminoso conseguiu subtrair 2 notebooks, 1 celular e um 1 relógio. Logo em seguida, o alarme do local foi acionado.

Além deste estabelecimento, ele também teria roubado outro comércio nas proximidades momentos antes.