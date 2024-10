Curso de especialização gratuito e a distância com certificado válido pelo MEC está com inscrições abertas

Qualquer pessoa com diploma de graduação pode participar

Isabella Valverde - 03 de outubro de 2024

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) está com inscrições abertas, até 21 de outubro, para especialização em Ensino de Ciências e Matemática.

Segundo a instituição, o curso é oferecido na modalidade 100% a distância, com encontros síncronos uma vez na semana, no período noturno. Há vagas para as áreas de Biologia, Física, Matemática e Química.

As inscrições devem ser feitas pelo Sistema de Inscrições do IFSC. Conforme a unidade, a seleção será por análise documental com previsão de início das aulas em fevereiro de 2025.

O curso é voltado para professores graduados que ministram as unidades curriculares de Ciências, Biologia, Física, Matemática e Química no Ensino Fundamental e no Ensino Médio nas escolas das redes municipal, estadual e federal, pública e particular.

No entanto, qualquer pessoa com diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) pode se inscrever.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no Edital 04/Deing/2025-1: Especialização em Ensino de Ciências e Matemática, cuja leitura é indispensável para a participação dos candidatos.

Dúvidas podem ser enviadas ao e-mail [email protected].