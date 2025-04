Fórum lança manifesto para ampliar inclusão de jovens LGBT+ no mercado

Documento é assinado por mais de 160 grandes empresas brasileiras

Da Agência Brasil - 06 de abril de 2025

Bandeira do movimento LGBTQIA+. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Para dar mais voz e fortalecer o ingresso e o respeito da juventude LGBTI+ no mercado de trabalho, foi lançado neste sábado (5), na capital paulista, o Manifesto do Grupo de Trabalho das Juventudes LGBTI+. O lançamento ocorreu no Museu da Diversidade Sexual, na estação República do Metrô.

Elaborado pelo Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ [criado em 2014 para articular as empresas na promoção dos direitos humanos no ambiente empresarial] e assinado por mais de 160 grandes empresas do país, o documento não apenas expõe as experiências e desafios específicos enfrentados por jovens de 18 a 29 anos, mas também pretende contribuir para a construção de ambientes corporativos mais diversos, inclusivos e éticos.

“Estamos há pouco mais de um ano trabalhando no Fórum, em um grupo de trabalho de juventudes, para realmente levar para o mercado de trabalho, empresas e organizações informações sobre a importância não só de ouvir as juventudes, mas de conhecer e acolher suas demandas. É importante pensar não só em como as juventudes podem contribuir para a diversidade organizacional, mas também para o mercado, para a inovação e para os resultados”, falou Bru Ferreira, liderança de comunicação da Blend Edu e do It Gets Better Brasil, também responsáveis pelo manifesto.

Um dos objetivos desse documento, destacou Bru Ferreira, é fazer com que as organizações “tenham realmente um olhar para a diversidade e para a responsabilidade social”.

Segundo Reinaldo Bulgarelli, secretário-executivo do Fórum, o manifesto é um compromisso estabelecido pelas empresas para que se promova a inclusão no mercado de trabalho.

“O manifesto é um monte de quereres: queremos participar do mundo das empresas e desse processo de transformação e queremos acelerar o aprendizado que a empresa precisa ter com a sua juventude”, disse à reportagem da Agência Brasil.

“Abandonar a juventude não é um bom negócio, pensando nesse mundo empresarial. Abandonar uma juventude talentosa e cheia de potência só por ela ser LGBTI+ não é um bom negócio. Essa é a mensagem que a gente quer passar”, acrescentou.

Entre as dez ações previstas pelo manifesto estão a promoção de espaços de pertencimento e diálogo dentro do ambiente de trabalho e a solicitação para que as empresas promovam o reconhecimento de talentos de juventudes LGBTI+ que estão em situação de vulnerabilidade e exclusão. O documento pode ser acessado no site do fórum

“O manifesto já foi divulgado nas redes sociais do Fórum e todas as empresas que fazem parte dele vão receber um cópia para que possam lê-lo, mas também opinar sobre ele e discuti-lo internamente”, disse Bru Ferreira.

“A ideia é que ele seja um documento realmente vivo e não de gaveta, de forma com que a gente consiga realizar eventos, conversar e realizar rodas de conversa sobre ele. A ideia também é que ele seja um manifesto que não vai só ficar restrito às empresas do fórum, mas que possa fazer um barulho no mercado como um todo”, acrescentou.