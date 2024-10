Empresário do ramo da construção civil é preso em Anápolis suspeito de duplo homicídio

Durante operação, homem teria apresentado documento com nome falso

Gabriella Pinheiro - 03 de outubro de 2024

Delegacia registrou o caso em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um conhecido empresário do ramo da construção civil em Anápolis, de 49 anos, foi preso na última quarta-feira (02) suspeito de ter cometido um duplo homicídio, em Goiânia.

Ele, que seria proprietário de duas empresas do segmento no município, é investigado por supostamente ter assassinado dois homens em 2009, nas proximidades do Autódromo Internacional da capital, na altura do km 05 da GO-020.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, que aconteceu em um escritório situado na Avenida Santos Dumont, em Anápolis, o suposto autor empreendeu fuga ao observar a chegada de policiais civis no estabelecimento – mas foi capturado uma rua adiante.

Ao apresentar os documentos pessoais, o empresário tentou enganar os agentes – apresentando Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, cujo detalhe era a alteração do último sobrenome.

Questionado, ele confirmou que usava um documento falso – assim foi cumprido o mandado de prisão e ele foi encaminhado à delegacia para prosseguimento das investigações.