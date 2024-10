Mercado imobiliário de Anápolis segue crescendo mesmo com problema sério na construção civil, diz Sinduscon

Sindicato divulgou dados e fez considerações sobre o cenário e os perfis dos compradores da cidade

Paulo Roberto Belém - 03 de outubro de 2024

Vista aérea da cidade de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um levantamento divulgado pelo Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Anápolis (Sinduscon) revelou que o mercado imobiliário da cidade teve crescimento de 24% no último trimestre, apesar da dificuldade que o segmento enfrenta em relação à contratação de mão de obra especializada.

Em entrevista coletiva concedida à imprensa nesta quinta-feira (03), o presidente Luiz Antônio Oliveira Rosa considerou que Anápolis vive a situação do pleno emprego, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e pelo que tem percebido localmente.

Ele atribui a dificuldade ao alto índice da informalidade da construção civil na cidade. “Temos de competir com o comércio e com a indústria. Até para fechar cursos, estamos com dificuldade”, informou, complementando que, hoje, as construtoras estão precisando fazer propaganda para contratar trabalhadores.

Para melhorar a questão, o presidente disse que um convênio está sendo ventilado entre o Ministério Público do Trabalho (MPTGO) e o Conselho Regional de Engenharia de Goiás (Crea-GO). “Nesse cenário, os fiscais aproveitariam as fiscalizações das obras pra atuar na vigilância do trabalho informal”, divulgou.

Cenário econômico

O vice-presidente do Sinduscon, Juliano Pereira, disse que apesar do crescimento recente e da perspectiva de alta da taxa Selic, o mercado de Anápolis não tem sofrido economicamente. Ele cita que a própria plenitude de empregos fomenta os fundos de financiamento habitacional.

”Obviamente, desejamos a queda da Selic, mas torcemos mais por estabilidade econômica, considerando, principalmente, uma inflação controlada”, pontuou, dando um recado. “Quem comprar agora, estará comprando bem”, disparou. Ele enxerga valorização do mercado a médio e longo prazos.

Perfis

O Sinduscon ainda divulgou o preço médio do metro quadrado em Anápolis. Para as unidades verticais, o valor está em R$ 8.381, enquanto para unidades horizontais, é cotado em R$ 3.637,28. Considerando o metro quadrado dos lotes condominiais, o preço pode chegar a R$ 1.124,28.

Em relação aos bairros mais desejados da cidade, o Jundiaí segue sendo um dos queridinhos. “Mas a gente observa que esse movimento está expandindo para Jardim Europa por uma questão de falta de áreas”, informou Rafael Brandão, diretor de pesquisa e estatística do Sinduscon.

Ele também comentou que a maioria dos compradores de imóveis em Anápolis são dos que se interessam pelo modelo standart, que integra os financiamentos do Minha Casa Minha Vida. “Entre todos os compradores, a gente pode dividir entre 70% os que compram para morar e 30% os que adquirem para investir”, finalizou.