O truque com a rolha de vinho para reduzir a conta de energia no final do mês

Geralmente descartado, esse objeto pode reduzir a conta de luz e aliviar o bolso

Ruan Monyel - 03 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Becerra Govea Photo)

Você sabia que um simples e incomum objeto pode ajudar a reduzir o consumo de energia em casa? Pois é, a rolha de vinho é uma grande aliada da economia.

Geralmente descartada no lixo, esse “lacre” da bebida, quando utilizado da forma certa, pode reduzir a conta de luz no final do mês.

Embora pareça loucura, esse truque simples e muito pouco conhecido fará uma grande diferença no seu orçamento.

A conta de luz é um verdadeiro terror entre os brasileiros, ainda mais agora, com as tarifas cada vez mais altas.

Devido ao aumento da eletricidade, qualquer dica ou técnica para economizar energia pode fazer uma grande diferença e salvar o orçamento.

Porém, utilizando a rolha de vinho, é possível fazer um truque simples que pouca gente conhece, mas cujos resultados são surpreendentes.

Alguma vez na vida você já pensou que uma rolha pode aliviar seu bolso? Essa dica foi compartilhada pelo portal “Terra Brasil Notícias” e promete reduzir o consumo de energia na sua casa.

O truque consiste em deixar a rolha dentro da geladeira, diminuindo o espaço vazio no eletrodoméstico e, consequentemente, fazendo com que ela refrigere mais rápido.

O material da rolha é poroso, ou seja, ocupa espaço sem atrapalhar a circulação do ar dentro do equipamento, gerando uma grande economia no fim do mês.

Além disso, o objeto também evita a formação de gelo nas laterais da geladeira e ajuda na distribuição uniforme do ar frio dentro do equipamento.

Agora que você conhece os benefícios, antes de jogar a rolha de vinho no lixo, faça o teste e sinta o resultado no bolso.

