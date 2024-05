Entenda como o secador de cabelo pode ajudar a economizar na conta de luz

Um truque simples e eficaz que vai te poupar uma grana

Pedro Ribeiro - 26 de maio de 2024

(Fonte: Reprodução/Youtube/Du Outro Mundo)

Talvez você nunca tenha parado para pensar no que o secador de cabelo e a geladeira têm em comum. Afinal, os dois eletrodomésticos são totalmente distintos; um normalmente libera calor, e o outro é usado para resfriar os alimentos.

Pois bem, existe uma dica que pouca gente conhece para reparar a vedação da geladeira utilizando o secador de cabelo. Quer saber como? Pode deixar que explicamos direitinho para você!

Com o passar dos anos, é muito comum que as borrachas que ficam na porta do freezer e da geladeira acabem perdendo aderência. Isso prejudica muito a funcionalidade do equipamento e faz com que ele consuma mais eletricidade para garantir as baixas temperaturas.

Para reparar isso, você pode até achar que o mais fácil é trocar as borrachas por novas, porém existe uma maneira muito mais simples de se resolver esse problema. Aí que entra o secador de cabelo.

A dica para esse passo a passo foi postada na página do Instagram ‘Reis da dica’, que conta com quase 1 milhões de seguidores.

Para iniciar o reparo, ligue o secador e coloque no ar quente.

Depois é só passar na borracha ao redor da porta da geladeira e pronto! Estará tudo resolvido e você não terá mais problemas com a vedação.

No vídeo que conta com mais de 200 mil de visualizações, alguns seguidores que não faziam ideia do truque ficaram surpresos e comentaram:

“Sensacional” elogiou uma seguidora.

Com emojis, uma outra seguidora reagiu positivamente ao vídeo.

Mas e você sabia dessa dica? Assista o vídeo na íntegra:

