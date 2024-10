Oração da sexta-feira para um final de semana repleto de bênçãos e realizações

Que as boas energias e espíritos bons e protetores abençoem nossas vidas. Veja rituais para iniciar o momento com mais bem-estar

Magno Oliver - 03 de outubro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O final de semana é um momento para descanso da mente, do corpo e de relaxamento espiritual total para repormos e prepararmos nossas energias para a semana que vai começar.

Assim, é importante buscamos paz de espírito e tentarmos nos conectar com nossos corações e mente para atrair prosperidade e boas vibrações para os dias que estão chegando.

Dessa forma, orar, meditar, rezar e agradecer sempre para iniciar uma nova semana com novos desafios, muitas bençãos e boas vibrações em nossos caminhos.

“Senhor Deus, te agradeço de coração por mais uma semana que chega ao fim, por todas as vitórias, aprendizados, erros e também pelos desafios que me fizeram crescer. Te louvo por estar comigo em cada passo que dou. Te glorifico por todas as bençãos alcançadas até aqui.

Peço que abençoe e ilumine com suas mãos este final de semana que se aproxima. Que cada momento seja de paz, descanso e renovação. Derrame suas bênçãos sobre mim, minha família, meus amigos e toda a humanidade para que possamos compartilhar alegrias, experiências e amor em tudo o que fizermos.

Que em cada nova oportunidade, eu encontre força, motivação e sabedoria para trilhar o melhor caminho. Que nenhuma dificuldade me desanime e que eu saiba confiar nos teus planos e nos teus tempos. Conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar e a coragem para transformar o que está ao meu alcance.

Senhor, proteja minha casa, aqueles que amo e aqueles que estão à minha volta. Que nenhum mal se aproxime e que a saúde, a paz e a prosperidade sejam constantes em nossos dias. Guie meus passos e ilumine minha mente, para que eu saiba tomar decisões sábias e justas.

Neste final de semana, traga realizações e momentos inesquecíveis. Que os sorrisos sejam abundantes, as preocupações desapareçam e que a alegria de viver prevaleça em cada instante. Que eu tenha gratidão em meu coração por cada bênção recebida e saiba compartilhar o que de melhor o Senhor tem me dado.

Assim, livrai-nos do mal, amém.”

