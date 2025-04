Hobby simples alivia o estresse e melhora o bem-estar

Um velho e conhecido hábito que todo mundo pratica em casa virou febre no mundo entre pessoas que buscam mais qualidade de vida

Magno Oliver - 20 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Na era do excesso de telas, rotina acelerada e digitalização das informações, ter um hobby para aliviar o estresse e chamar de seu virou preciosidade.

Em busca de atividades que aliviem a saúde mental, um clássico e conhecido hobby voltou à moda e as pessoas estão curtindo muito.

Febre entre os internautas no momento, um hábito antigo, porém bastante eficiente, virou trend no TikTok, resgatando as raízes das boas práticas e promoção do bem-estar.

O hobby que voltou com tudo e ajuda a aliviar as tensões da rotina é a jardinagem. Cuidar de plantas e cultivar jardins em casa virou febre, além de ser uma prática terapêutica que promove benefícios para saúde mental.

Em estudo recente divulgado pela revista de interamericana de ciência, cientistas e especialistas em saúde mental observaram o impacto positivo da jardinagem como atividade para o corpo e a mente das pessoas.

Assim, a prática oferece uma desconexão rápida da vida urbana, telas e informação em excesso. Cultivar jardins permite que as pessoas aumentem o poder de concentração em tarefas simples e melhorem a atenção plena.

A análise indicou que a jardinagem atua como uma forma de terapia e promove a redução do estresse, além do aumento da sensação de felicidade.

O campo da neurociência da jardinagem vai a fundo em como o cultivo de plantas afeta o funcionamento cerebral como um todo.

Estudo publicado pela Universidade de Essex, no Reino Unido, mostrou que o contato com a natureza tem um efeito profundo no equilíbrio emocional. Além disso, também melhora o humor e autoestima.

A exposição e contato com vegetação e o cultivo de plantas elevam os níveis de serotonina, neurotransmissor relacionado ao prazer e à sensação de bem-estar.

