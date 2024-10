Placa chama (e muito) a atenção de quem passa na porta de residência

Mensagem inusitada divertiu todo mundo e gerou comentários de internautas nas redes sociais

Magno Oliver - 03 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @dudueguri)

Tem um meme sobre cachorros na internet que conta sobre a situação de uma placa que diz: “não importa o que o cachorro te diga, não abra a porta para ele sair”.

Foi no sentido dessa citação que uma outra placa em uma residência viralizou na internet, mas com um sentido parecido e em tom real de aviso mesmo, não de ironia.

A dona de um cão yorkshire terrier arrancou sorrisos de internautas por conta de uma placa aparentemente irônica que passa uma mensagem sobre o doguinho.

Muitas vezes quando nos deparamos com uma placa escrita “cuidado com o cão”, o certo é manter distância. E isso principalmente quando não se conhece o temperamento do animal.

Publicado no perfil do Instagram do próprio cachorro, @dudueguri, as donas dele, Indiomara Baratto e Letícia Chagas, colocaram um aviso no portão de casa com uma mensagem real sobre o cão.

Elas decidiram colocar uma placa com o alerta: “Por favor, não acaricie o cachorro! Ele é falso, pede carinho e depois morde”.

Como muita gente acaba pensando o contrário de uma placa “cuidado, cão bravo” quando vê um cachorro pequenininho e aparentemente dócil, essa realmente é verdadeira.

A intenção não foi irônica para afastar curiosos de se aproximarem do vigia da casa. Pois ele realmente fazia carinha triste, se aproximava e depois mordia ferozmente.

“A carinha tão doce, olhando assim até a gente cai mesmo”, disse uma seguidora nos comentários.

Confira o vídeo completo da história:

