Anápolis lança camiseta comemorativa ao acesso à Série C

Vestimenta inspirada na campanha histórica do Galo da Comarca terá quantidade limitada de peças

Augusto Araújo - 04 de outubro de 2024

Anápolis lançou camiseta comemorativa ao acesso para Série C. (Foto: Divulgação/ Anápolis F.C.)

O Anápolis Futebol Clube anunciou o lançamento de uma camiseta comemorativa ao acesso do tricolor à Série C de 2025, após campanha histórica.

Com predominância da cor preta, a vestimenta possui pequenas listras verticais em branco e vermelho, além de detalhes dourados nas mangas e gola.

As vendas do modelo estão ocorrendo no CT Walterci de Melo, localizado no bairro Boa Vista, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30, e aos sábados das 09h às 14.

O valor é de R$ 180 para vendas gerais, mas quem for Sócio Ouro com pagamento em dia tem 25% de desconto. Para Sócios Prata, são 15%.

O clube destacou também que a quantidade de camisetas é limitada e não haverá nova reposição de estoque.

Em tempo

Apesar de ter perdido a final da Série D para o Retrô (PE) no último domingo (29), o Galo da Comarca já tinha se classificado para a terceira divisão nacional.

Isso porque todas as equipes que chegaram à semifinal do torneio foram promovidas para a Série C de 2025.

Assim, além das duas equipes finalistas, Itabaiana (SE) e Maringá (PR) também conquistaram o acesso de divisão.