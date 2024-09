Relembre campanha do Anápolis até chegar à final da Série D

Galo da Comarca passou por vários desafios no campeonato, mas superou todos e alcançou a briga pelo título

Augusto Araújo - 25 de setembro de 2024

Anápolis F.C. fez campanha histórica na Série D. (Foto: Jorge Luiz/ AFC)

Prestes a disputar uma decisão de final de Série D, o Anápolis teve um trajeto marcado por desafios até alcançar o feito inédito e lutar pelo título.

Sendo assim, o Portal 6 vai relembrar como foi a campanha do Galo da Comarca ao longo desses quase cinco meses do torneio.

Apesar de já estar classificado para a Série C em 2025, o início da competição foi de pessimismo para os torcedores. Na estreia, o time foi derrotado pelo Brasiliense, por 1 a 0, e empatou com o Mixto (MT) em 1 a 1.

Contudo, a equipe conseguiu emendar uma sequência de quatro vitórias, incluindo um 4 a 0 em cima do Iporá.

No final da primeira fase, o Anápolis se classificou para a fase mata-mata em segundo lugar no grupo A5, com 25 pontos conquistados em 14 jogos, sendo sete triunfos, três derrotas e quatro empates.

Aos trancos e barrancos

O primeiro jogo da fase eliminatória da Série D também começou com um balde de água fria para os torcedores. Na partida de ida contra o Itabuna, disputada na Bahia, o Anápolis perdeu por 1 a 0.

Contudo, jogando no Jonas Duarte, o Galo da Comarca conseguiu reverter o placar com sobras, aplicando um 3 a 0 sobre os visitantes.

Assim, o time avançou para as oitavas de final, onde enfrentou o Cianorte. Dessa vez, a situação foi mais controlada, visto que, mesmo jogando no Paraná, os goianos venceram por 2 a 1.

Na volta, entretanto, o Anápolis assustou os fãs ao levar um gol de pênalti aos 10 minutos do segundo tempo, o que levaria o confronto para os pênaltis.

Contudo, Ariel Gomes fez o gol de empate aos 41 do segundo tempo e deixou tudo igual. Com a vantagem do primeiro duelo, o Galo da Comarca avançou para as quartas de final.

No detalhe

Se nas oitavas de final o Anápolis conseguiu evitar a decisão pelos pênaltis, nas etapas seguintes ela foi fundamental para o time avançar.

Contra o Iguatu, o time goiano empatou no Jonas Duarte por 1 a 1 e, jogando no Ceará, houve uma nova igualdade, por impressionantes 3 a 3 – com um gol marcado pelos cearenses aos 51 do segundo tempo.

Assim, o Galo da Comarca contou com um erro de Pedrinho para avançar nas penalidades, pelo resultado de 5 a 4.

Com isso, o Anápolis já conseguiu garantir uma vaga na Série C, visto que todos os semifinalistas avançam para a terceira divisão.

No entanto, isso não foi motivo para a equipe se entregar. Contra o Maringá, o clube goiano empatou o primeiro jogo em 1 a 1, no Jonas Duarte. Já a volta, disputada no Paraná, terminou sem gols.

Dessa forma, o Galo da Comarca avançou novamente pela decisão de pênaltis, repetindo o resultado de 5 a 4. Com isso, ele chegou na final da Série D.

Vitória heroica

No último domingo (22), o Anápolis encheu o Jonas Duarte mais uma vez, para o jogo de ida da finalíssima, contra o Retrô (PE). E os torcedores começaram com uma boa notícia, visto que Kevyn abriu o placar aos 10 minutos.

Contudo, aos 29 minutos, Denilson deixou tudo igual, colocando “água no chope” dos torcedores anapolinos. No entanto, os donos da casa não desistiram do triunfo.

Dessa forma, o gol da vitória saiu aos 41 minutos do segundo tempo, dos pés de Breno Santos. Com isso, o Galo da Comarca conseguiu garantir a vantagem para o confronto de volta.

Ele será realizado no próximo domingo (27), às 17h, na Arena Pernambuco, na cidade de São Lourenço da Mata.