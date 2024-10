Divulgada a lista das profissões mais fáceis de arrumar emprego depois dos 40 anos

Existem várias carreiras que valorizam a experiência e buscam maturidade nos profissionais

Pedro Ribeiro - 04 de outubro de 2024

(Foto: Agência Brasil)

Aos 40 anos ou mais, muitos profissionais começam a buscar novas profissões ou até mesmo uma recolocação no mercado de trabalho.

Além disso, com a melhora no sistema de saúde e o avanço das tecnologias, a expectativa de vida ficou ainda maior.

Dessa forma, existem várias oportunidades que valorizam a experiência e a maturidade.

Divulgada a lista das profissões mais fáceis de arrumar emprego depois dos 40 anos

1. Consultoria

Consultoria é uma das profissões que exigem trabalhadores com muita experiência em áreas como administração, contabilidade, marketing ou engenharia, que podem se tornar consultores, ajudando empresas a resolver problemas específicos. Essa função valoriza muito a bagagem profissional acumulada.

2. Vendas

Muitos setores, como o imobiliário, de seguros ou automotivo, buscam vendedores experientes. A confiança e as habilidades interpessoais adquiridas ao longo da vida são extremamente valorizadas.

3. Gestão de Projetos

A habilidade de liderar equipes e coordenar projetos é altamente valorizada. Profissionais com mais de 40 anos têm vantagem pela experiência em gerenciamento de equipes e resolução de conflitos.

4. Recursos Humanos

A área de RH valoriza a maturidade e experiência com relações interpessoais. A contratação, treinamento e gestão de talentos são áreas em que o conhecimento de pessoas pode fazer a diferença.

5. Educação e Tutoria

A experiência de vida e os conhecimentos acumulados podem ser aproveitados na docência, seja em escolas, cursos técnicos ou como tutor em disciplinas específicas.

6. Saúde e Cuidados com Idosos

O setor de cuidados com idosos está em expansão e é uma das profissões que mais valoriza profissionais mais velhos, tanto em funções de cuidador como em coordenação de serviços voltados para essa área.

5. Logística e Transporte

Setores como o de logística e transporte (motoristas, operadores de logística) estão sempre em busca de profissionais com responsabilidade e experiência, especialmente em cargos de supervisão ou planejamento.

6. Trabalho Autônomo

Muitas pessoas começam a empreender ou se tornam freelancers em áreas como culinária, artesanato, design gráfico ou fotografia, aproveitando hobbies ou habilidades desenvolvidas ao longo da vida.

7. Segurança

Em setores como segurança privada ou vigilância, empresas frequentemente procuram profissionais mais maduros, que transmitem mais seriedade e confiabilidade.

8. Serviços de Manutenção

Profissões como encanador, eletricista ou técnico de manutenção são sempre requisitadas e podem ser uma excelente oportunidade para pessoas com mais de 40 anos que tenham experiência prática.

As profissões que valorizam a experiência, a responsabilidade e as habilidades interpessoais se destacam como as melhores opções para quem busca emprego após os 40 anos.

Setores como consultoria, vendas, gestão de projetos e segurança estão sempre à procura de profissionais maduros, que agreguem valor com sua bagagem profissional.

Portanto, ao considerar uma nova carreira ou uma recolocação no mercado, essas profissões podem ser excelentes escolhas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!