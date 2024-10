Gomide fala que Eerizania é continuidade de Roberto Naves e aponta Márcio como “aventura” e “novo de novo”

Candidato diz que população não pode apostar no desconhecido

Pedro Hara - 04 de outubro de 2024

Antônio Gomide, candidato à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Em um dos últimos atos de campanha, Antônio Gomide (PT) compartilhou um vídeo nas redes sociais onde convida o eleitor de Anápolis para fazer uma reflexão sobre Eerizania Freitas (UB) e Márcio Corrêa (PL).

Segundo Gomide, Eerizania representa uma continuidade da gestão do prefeito Roberto Naves (Republicanos), que desmontou a Saúde na cidade e deixará as coisas como estão.

Sobre Márcio Corrêa, ele diz que o adversário “briga com todo mundo”, “ataca o governador do estado [Ronaldo Caiado]” e “que não precisará de recursos do Governo Federal”.

Para Gomide, eleger um dos dois é colocar Anápolis novamente em uma aventura e que não pode “apostar no novo, no desconhecido”.

“Não vale apostar com futuro da nossa cidade”, finaliza Gomide.